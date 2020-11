Wiedźmin 3 i inne starsze gry z Auto HDR na PC – wystarczy zainstalować mod

Technologia HDR nie jest zarezerwowana tylko dla najnowszych gier. Z modem Special K Mode możesz podkręcić obraz w Wiedźminie 3, Control, czy też w Dark Souls II.

W bibliotece Steam jest wiele gier, które nie zostały przygotowane z myślą o wspieraniu technologii HDR. Nie chodzi tylko o gry wiekowe, gdzie o wyższym kontraście dynamicznym dopiero spekulowano. Jako przykład niechaj posłuży Wiedźmin 3, który obsługuje HDR, ale wyłącznie na konsolach a nie na PC.

A musicie wiedzieć, że można zmusić swojego blaszaka do aktywowania tzw. Auto HDR w grach wspierających tylko SDR. Wystarczy zainstalować fanowską modyfikację o nazwie Special K Mode.

Redakcja Digital Foundry przetestowała już mod m.in. w Wiedźminie 3, Dark Souls II, Control, Halo: Reach, MGS V oraz w Obcy: Izolacja.

W niektórych produkcjach możemy zauważyć naprawdę dużą różnicę. Symulowany HDR wyrównuje całkiem dobrze kontrast, wprowadzając większe natężenie światła bez sztucznej saturacji. Miejsca przyciemnione stają się bardziej widoczne, zaś elementy metalowe lepiej odbijają światło. Aczkolwiek nie we wszystkich grach działa to poprawnie. W Obcym: Izolacji HDR zbyt mocno ingeruje w czerń, przez co możemy utracić naturalną kolorystykę obiektów.

Special K Mode jest jeszcze we wczesnej fazie produkcji, więc może z czasem autorowi moda uda się go udoskonalić i indywidualnie dopasować do każdej gry. Zainteresowani znajdą moda w tym miejscu – niestety jest on udostępniany odpłatnie na Patreonie.

Grzegorz Rosa