Wiedźmin 3 jak God of War. Mod dodaje topór Kratosa do gry

Jeśli Wiedźmin 3 zaczyna Was nudzić mało urozmaiconym uzbrojeniem, to chyba mamy coś dla Was. Poniżej znajdziecie moda, który wprowadza do gry topór Kratosa z God of War. Jego autor zadbał o wiele podobnych modyfikacji. Jest w czym wybierać.

Cierpliwie czekamy na next-genową wersję Dzikiego Gonu. O ile z pewnością poprawi ona oprawę gry, tak raczej nie liczyłbym na nową zawartość. Na szczęście od urozmaicania rozgrywki mamy grono aktywnych moderów.

Wiedźmin 3 z modem na topór Kratosa

Użytkownik Milckywayy przygotował prostego moda, który wprowadza do Wiedźmina 3 topór Kratosa z God of War. Leviathan nie tylko wygląda pięknie i efektownie, ale dodatkowo jest w pełni funkcjonalny. Po instalacji moda, Geralt może wywijać potężnym toporem i wyglądać przy tym jak nordycki wojownik z prawdziwego zdarzenia. Warto dodać, że Leviathan skaluje się z poziomem gracza, więc będzie podobnie efektywny niezależnie od umiejętności Waszego Geralta.

Instalacja moda przebiega bardzo prosto. Pobieramy plik z tej strony i wrzucamy go do folderu z DLC do Wiedźmina 3. Oręż możemy nabyć u Hattoriego, ofirskiego handlarza oraz u mistrza kowalstwa z Touissant.

Jeśli jednak nie przepadacie za God of War, to Milcywayy przygotował też kilka broni nawiązujących do innych tytułów i światów.

Inne, ciekawe bronie do Wiedźmina 3

Moder ma też coś dla fanów Star Wars. Geralt z mieczem świetlnym może nie wpłynie najlepiej na immersję, ale każda walka stanie się dużo bardziej widowiskowa. Do użycia tego moda wymagany jest dodatek Krew i Wino.

Gracze stęsknieni za światem Skyrim również znajdą coś dla siebie. Daedryczny miecz zaskakująco dobrze pasuje do wiedźmińskiego uniwersum, a przy tym wygląda bardzo przyjemne.

Nudzi Was klimat fantasy? W takim razie koniecznie sprawdźcie termiczną kataną z Cyberpunka 2077. Oręż mrocznej przyszłości również rozświetli Wam nocne podróże, choć może zwracać uwagę pobliskich utopców.

Ostatnia z proponowanych przeze mnie broni to coś, co przypadnie do gustu tylko nielicznym, ale bez wątpienia pozwoli Wam wyróżnić się na tle innych wiedźminów. Diamentowy miecz z Minecrafta może i nie jest najpiękniejszy, ale najwyraźniej w akcji sprawdza się całkiem nieźle.

Każdą z powyższych broni zaimplementujecie w grze w taki sam sposób, jak Leviathana z God of War. Są one również dostępne u wymienionych wcześniej sprzedawców i powinny ze sobą współpracować. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby uzbroić Geralta w pełny asortyment broni z różnych światów.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.