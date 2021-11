Wiedźmin 3 z tym modem pozwoli Wam przytulać przyjaciół, a także walczyć z nimi ramię w ramię

Geralt w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon posiada masę sojuszników, jednakże tylko w niektórych sytuacjach można skorzystać z ich pomocy np. w walce. Z tym modem będziecie mogli to zmienić, aby stali się Waszymi stałymi kompanami w podróży, w walce i nie tylko.

Za Multi Companion Mod Enhanced odpowiada twórca modyfikacji Kingsegg, który postanowił rozszerzyć inne dzieło swojego kolegi po fachu – Jamezo97. Głównym założeniem tego fanowskiego rozszerzenia jest to, aby Geralt mógł przyzwać swoich przyjaciół (i nie tylko), a ci podążają za nim i pomagają w jego przygodach.

Dobrym skojarzeniem może być bardzo podobna mechanika w TES V: Skyrim, kiedy to kilka postaci mogło dołączyć do gracza jako partner w boju. Co ciekawe, tutaj nie ma ograniczeń do jednego sprzymierzeńca naraz, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, by np. Ciri, Triss i Yennefer podążały za Wami. Warto też wspomnieć, że do wyboru są dosłownie dziesiątki postaci, w tym dużo ich wariantów wymyślonych przez innych moderów.

Twórca pomyślał o wielu różnych dodatkowych opcjach, między innymi o możliwości przytulania swoich przyjaciół. Trzeba przyznać, że jest to naprawdę urocze i tylko dodaje to Geraltowi do jego empatii.

Multi Companion Mod Enhanced możecie pobrać stąd.

A skoro mowa o towarzyszach, to niedawno powstała też inna modyfikacja skupiająca się wokół tego tematu, a dokładnie wokół Płotki. Rzeczywiście w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon dało się poprawić kilka rzeczy z nią związanych, które mają ogromny wpływ na immersję, ale na szczęście społeczność moderska znowu podołała. W tym miejscu przeczytacie więcej na temat tego moda.

Źródło fotografii: Reddit Lt.Connor