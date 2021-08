Mod na 19 nowych fryzur i 12 bród do Wiedźmina 3 nareszcie po polsku!

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Bez wątpienia jedną z najprzyjemniejszych mechanik gry Wiedźmin 3: Dziki Gon jest możliwość zmiany fryzury i brody Geralta. Tak się składa, że do jednego z modów na nowe owłosienie na głowie tego Wiedźmaka powstało spolszczenie.

Autorem polskiej wersji językowej jest BronyWisnia, a oryginalnej modyfikacji X20T3rMiN4t0R. Dzięki nim każdy może nacieszyć się kolejnymi zestawami bród i fryzur w języku polskim. Uwierzcie mi, że jest w czym wybierać, ponieważ odpowiednio do dyspozycji jest 19 następnych czupryn i 12 brodzisk. Te prezentują się fenomenalnie. Warto też zwrócić uwagę na ich nazewnictwo, które w rodzimym języku też robi wrażenie. „Wikińskie warkocze” albo „Długie elfickie z opaską” brzmią naprawdę dobrze.

Zaznaczę, że za te wszystkie modele nie jest odpowiedzialny tylko główny modder. Stworzył on ich jedynie część, a resztę pozyskał za zgodą pozostałych twórców.

New Hairstyles and Beards For Geralt możecie pobrać stąd, a spolszczenie znajdziecie pod tym linkiem.

Jeżeli podobają się Wam modyfikacje kosmetyczne do Wiedźmin 3: Dziki Gon, być może zainteresuje Was też inne, fanowskie rozszerzenie, które przywróci Geraltowi szaty z pamiętnego trailera gry. Więcej o tym przeczytacie w tym artykule.