Wideo porównuje największe growe mapy. Zwycięzca jest jeden

W internecie krąży ciekawy filmik, który zestawia pola powierzchni kilkunastu growych światów. Największą mapę oferuje oczywiście tytuł, w którym zwiedzamy całą planetę.

Jeśli zastanawiało was, jak w porównaniu z innymi wirtualnymi światami wypada obszar RDR2 czy któregoś z Asasynów, to krótkie wideo Dimitrisa Galatasa pomoże wam uporządkować wiedzę na ten temat. Grecki twórca opublikował je na YouTube już jakiś czas temu, ale dopiero teraz udało nam się dokopać do tego filmiku.

Na nagraniu autor pokazuje kilkanaście growych map w kolejności od najmniejszej do największej. I tak okazuje się, że obszar Red Dead Redemption 2, który zajmuje 75 km2, jest tylko o pięć kilometrów kwadratowych mniejszy od tego z Assassin’s Creed: Origins. Z kolei te dwa światy nie umywają się pod względem wielkości do Cyberpunka 2077. Tytuł od RED-ów, którego premiera wywołała tak wiele zamętu, oferuje przestrzeń o powierzchni 225 kilometrów kwadratowych. To tylko o kilkanaście jednostek kwadratowych mniej od mapy AC: Odyssey (256 km2).

Growe mapy – w zestawieniu wygrywa MS Flight Simulator

Nie jest żadnym zaskoczeniem, że pierwsze miejsce w tym rankingu zajmuje Microsoft Flight Simulator. Powierzchnia mapy w tym tytule obejmuje 510 100 000 kilometrów kwadratowych, a więc całą planetę. W symulatorze od Microsoftu możemy zwiedzić każdy zakątek ziemi, rzucając okiem z kokpitu nie tylko na najbardziej znane miejsca na świecie takie jak Wielki Mur Chiński czy Mount Everest, ale także te mniej charakterystyczne: kasyno w Sosnowcu czy ulubiony park w naszej rodzinnej miejscowości to tylko przykłady. Produkcja imponuje rozmachem i realizmem.

„VIDEO GAME Maps Size Comparison 2021” to nie jedyny ciekawy filmik autorstwa youtubera Dimitrisa Galatasa. Autor ma na swoim koncie również parę innych materiałów, w których zgłębia zagadnienie wielkości growych światów. W osobnych wideo porównuje chociażby wirtualne obszary w seriach Assassin’s Creed i Far Cry.

