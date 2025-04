Przed wami gra When the Crow Sings, czyli nowa produkcja dostępna za darmo na Steam. To doprawdy intrygująca gra przygodowa, wobec której ciężko przejść obojętnie.

When the Crow Sings, czyli nowa gra za darmo

When the Crow Sings to intrygująca przygodowa gra mystery, która przenosi nas do zniszczonej, postapokaliptycznej Ameryki XXII wieku — świata, w którym natura przystosowała się do przetrwania, a ludzie ledwo trzymają się resztek cywilizacji. W centrum tej opowieści znajduje się Westend Falls, jedno z ostatnich miejsc, gdzie ludzie i inteligentne, ewolucyjnie przekształcone zwierzęta zwane EVOs próbują koegzystować. To miejsce nadziei, ale też pułapka — raz wejdziesz, już nie wyjdziesz.

Wcielasz się w Chance’a, nowo przyjętego mieszkańca enklawy, który ucieka przed niebezpieczeństwami świata zewnętrznego, tylko po to, by odkryć, że życie w Westend Falls również ma swoje mroczne sekrety. Gra skupia się na eksploracji, relacjach międzyludzkich (i międzygatunkowych) oraz budowaniu świata, który żyje własnym życiem, pełnym napięć, ukrytych motywacji i delikatnych społecznych balansów.

When the Crow Sings stawia na głęboką narrację, różnorodne postacie i powoli narastające poczucie zagrożenia. To gra, która nie boi się poruszać trudnych tematów, takich jak śmierć czy choroby psychiczne, opowiadając o nich z wyczuciem i dojrzałością. Produkcja powstaje w kameralnym zespole piętnastu osób i już teraz zapowiada się na emocjonalną i refleksyjną podróż przez świat, który — choć przetrwał — być może nie powinien był.

