Opis tej gry na Steam potrafi rozbawić. A chodzi tylko o sterowanie statkiem

Pomysłowy deweloper stworzył grę, w której trzeba przepłynąć kontenerowcem przez słynny kanał. WHATEVER wcale nie jest takie proste, jak się może wydawać.

Tak, dobrze przeczytaliście. Ktoś stworzył WHATEVER, czyli tytuł bazujący na prawdziwych wydarzeniach. Zapewne kojarzycie sprawę, gdy w marcu kontenerowiec EverGreen zaklinował się w kanale Sueskim. Zablokowanie jednego z najważniejszych szlaków handlowych trwało 6 dni. Deweloper postanowił w prostej grze zręcznościowej odwzorować trud, z jakim musiał się mierzyć kapitan statku. Tytuł pojawi się we wcześniejszym dostępie 7 września. Gra wyjdzie na PC.

WHATEVER będzie mieć 9 trudnych map łącznie z dwoma bossami (tak bossami, dobrze czytacie). Na zdjęciach widać chyba dinozaura, więc zapewne jest to jeden z dwóch większych przeciwników. Tytuł ma się charakteryzować wysokim poziomem trudności. Oczywiście wszystko przez utrudnione i nieporadne sterowanie statkiem. Zdecydowanie odczujemy ciężkość kontenerowca. Będziemy musieli także spieszyć się, ponieważ na ukończenie każdej z map dostaniemy limit czasowy.

Nie ukrywam, że rzadko kiedy bawią mnie opisy gier na Steam. Zresztą nie taka ich rola. Ale przy tym tytule, naprawdę się uśmiechnąłem, gdy przeglądałem kartę na platformie. Zresztą przeczytajcie sami, co twórca napisał:

Pamiętacie ten statek? Zastanawialiście się kiedyś jak to możliwe, albo jak trudno jest go kierować przez wąski kanał? Cóż, ja tak!

WHATEVER to moja próba odpowiedzi na te pytania i zaspokojenie mojej ciekawości. Popłaczecie się i wreszcie zdacie sobie sprawę, jak niesamowity jest każdy kapitan statku towarowego. PONIEWAŻ TO JEST TAK BARDZO TRUDNE, ŻEBY KIEROWAĆ JEB#@* 200,000 TONOWYM STATKIEM TOWAROWYM Z CAŁKOWITĄ BEZWŁADNOŚCIĄ PRZEZ KANAŁ.

Karta WHATEVER na Steam