Welcome to Dustown pojawiło się dziś na platformie Steam. Ta gra za darmo to horror dla maksymalnie czwórki graczy i zbiera niezłe recenzje.

Nowe gry dostępne za darmo pojawiają się na platformie Steam każdego dnia. Dzisiejszy nie jest wyjątkiem. Wśród nowych tytułów oraz wersji demonstracyjnych wyróżniło się bowiem Welcome to Dustown od garstki niezależnych deweloperów. Warto poświęcić tej produkcji uwagę, bo zapowiada się intrygująco.

Nowa gra za darmo na Steam to horror dla maksymalnie 4 graczy

Welcome to Dustown to horror, który zaprojektowano z myślą o maksymalnie czwórce graczy. Tytuł oferuje oczywiście możliwość zagrania w pojedynkę. Przenosimy się w nim do surrealistycznego świata przepełnionego tajemnicami oraz niebezpieczeństwami. Wcielamy się natomiast w grupę naukowców terenowych, wysłanych przez podejrzaną korporację do zbadania kukurydzianych pól.

Pierwotnie, nasze zadanie wydaje się wręcz dziecinnie proste: zbieranie próbek i dowodów. Szybko jednak okazuje się, że w Dustown nic nie jest takie, jak się wydaje. Musimy bowiem unikać śmiertelnych pułapek, przetrwać wszelkie spotkania z nieznanymi zagrożeniami, a także okryć mroczne sekrety samego miasta.

Warto zaznaczyć, że Welcome to Dustown nie pojawiło się dziś na rynku, tylko zostało udostępnione za darmo. Gra miała swoją premierę już jakiś czas temu, jednakże studio zostało zmuszone do podjęcia trudnej decyzji o zamknięciu, zaś cena tytułu spadła do zera. Choć nie wszyscy produkcję chwalą, gra w chwili przygotowywania wiadomości posiada 50 recenzji, z czego 72% to opinie pozytywne.

