Fantastyczne RPG post-apo za 8 zł, zaoszczędzicie ponad 130 zł

Kolejna świetna okazja na taktycznego RPG-a z prawdziwego zdarzenia. Wasteland 3 doczekał się potężnej obniżki w sklepie Instant Gaming. Zamiast płacić standardowe 142,99 zł na Steamie, możecie zgarnąć grę już za 8,34 zł. To jedna z najniższych cen, jakie do tej pory widziano na tę produkcję.

Świetne Wasteland 3 za grosze

Wasteland 3 to kontynuacja nagradzanego Wasteland 2 i klasyka CRPG z lat 80. Gra wrzuca nas w buty członka oddziału Strażników, którzy zostają wezwani do skutego lodem Kolorado. Już na starcie wszystko idzie nie tak: oddział się rozpada, a ty zostajesz sam wśród zgliszczy, próbując przetrwać i zebrać ekipę do walki o przyszłość.

Rozgrywka toczy się w turach, co daje czas na zaplanowanie każdego ruchu, zwłaszcza że poziom trudności potrafi zaskoczyć. Gra oferuje pełną kampanię zarówno solo, jak i w trybie kooperacyjnym. Dzięki rzutowi izometrycznemu mamy świetny przegląd sytuacji na polu walki, co pozwala lepiej reagować na zagrożenia i wykorzystywać otoczenie na swoją korzyść.

Nie brakuje tu też moralnych wyborów i trudnych decyzji. W końcu nie walczymy tylko z mutantami i bandytami, ale też z własnym sumieniem. Każda decyzja wpływa na świat gry, frakcje i zakończenie, co daje ogromne pole do popisu dla fanów narracji i klimatu.

Takiej ceny dawno nie było

Wasteland 3 to bez wątpienia jeden z ciekawszych RPG-ów ostatnich lat. A teraz jeszcze można go zdobyć za ułamek regularnej ceny. Instant Gaming oferuje klucz Steam za jedyne 8,34 zł, co przy standardowej cenie 142,99 zł na platformie Valve wygląda jak promocja nie do odrzucenia.

Jeśli do tej pory czekałeś na okazję, żeby zagrać, to trudno o lepszy moment. Pamiętaj tylko, że oferty w tym sklepie potrafią znikać błyskawicznie.

