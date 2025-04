Gracze zachwyceni, a jest za darmo na Steam i Epic Games Store. Nowe DLC do gry w świecie Warhammera

Nie tylko gry za darmo, które podrzucamy Wam dziesiątkami, są warte uwagi podczas buszowania na Steam. Przed chwilą na platformę Valve, ale również i na Epic Games Store, wleciał świeżutki darmowy dodatek do gry Warhammer 40,000: Rogue Trader. To bardzo dobrze oceniana klasyczna produkcja RPG i jeśli jesteście jej fanami, zaopatrzcie się w… łopatę?!

Łap za darmo DLC do Warhammer 40,000: Rogue Trader

Warhammer 40,000: Rogue Trader – The Shovel DLC zadebiutował 30 kwietnia 2025 roku na platformach Steam oraz Epic Games Store jako darmowe rozszerzenie do gry cRPG od studia Owlcat Games.

Dodatkowa zawartość wprowadza do gry unikalną broń Sapper Shovel, czyli dobrze znaną fanom Darktide łopatę bojową. Broń ta była nieodłącznym narzędziem przetrwania w rękach Rejectów, którzy walczyli o życie w przemysłowych głębinach Atoma Prime. Teraz trafia do Rogue Tradera, gdzie będzie dostępna dla graczy jako symbol niezłomności i brutalnego pragmatyzmu Imperium.

Gracze znajdą łopatę w lokacji Upperway – gotową do użycia w walce, niezawodną i pozbawioną litości. Choć może wyglądać jak narzędzie ogrodnicze, niech nie zwiedzie was jej forma – to broń stworzona do miażdżenia herezji.

Dodatek spotkał się z pozytywnym odbiorem społeczności. Na platformie Steam, The Shovel DLC posiada „bardzo pozytywne” oceny (95/100) na podstawie 24 recenzji użytkowników. Gracze chwalą twórców za wprowadzenie zabawnego elementu, który ożywia poważny ton gry.

Źródło: Steam