Lubicie ciekawe strzelanki? W takim razie mamy coś dla was. Wanted: Dead to gra dla miłośników dynamicznych i wymagających starć, którzy nie boją się wyzwań i cenią sobie klimaty wręcz cyberpunkowe. Tym razem tytuł w wersji na PC jest dostępny taniej. I to absurdalnie taniej, bo niemalże za darmo!

Epicka promocja na Wanted: Dead

Wanted: Dead to dynamiczna gra akcji, która łączy elementy strzelanki TPP i szeroko rozumianego gatunku gier akcji. Produkcja została opracowana przez Soleil Ltd., studio składające się z byłych twórców serii Ninja Gaiden i Dead or Alive, a wydana przez 110 Industries. Premiera gry odbyła się 14 lutego 2023 roku na PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S i Xbox One. Teraz macie okazję kupić ten tytuł w absurdalnej promocji. Tytuł jest dostępny na PC aż 91% taniej.

Wobec takiej promocji nie da się przejść obojętnie, prawda? Dlatego podrzucamy wam link, przy pomocy którego wzbogacicie swoją bibliotekę Steam o ten naprawdę ciekawy tytuł.

Link do oferty sklepu Instant Gaming znajdziecie poniżej:

A w międzyczasie rzućcie okiem na trailer i gameplay z tej produkcji:

Za taką kasę to chyba żal nie sprawdzić!

Źródło: Instant Gaming