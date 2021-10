Horror Visage powraca z ulepszoną edycją na nową generację. Posiadacze gry mogą się cieszyć

Visage, czyli jeden z najbardziej popularnych horrorów inspirowanych nieodżałowanym P.T. powraca. Tym razem w 4K i 60 FPS z ulepszoną grafiką.

Jeżeli pamiętacie Visage i ogrywaliście tę grę rok temu – macie powód do powrotu. Jeżeli nie to spokojnie, bo ulepszona edycja zagwarantować ma najlepsze doświadczenie.

Visage z ulepszoną edycją na nowe konsole

Visage jest horrorem autorstwa SadSquare Studio. Deweloperzy nawet nie ukrywają, że inspirowali się bodaj jedną z najbardziej znanych produkcji grozy, która nie jest nawet pełnoprawną grą, czyli P.T.

W Visage trafiamy do domu, który skrywa wiele mrocznych sekretów. Dość powiedzieć, że przeszłość daje o sobie znać, a my musimy poskładać całą historię do kupy, żeby ostatecznie znaleźć odpowiedzi na dręczące nas pytania. Problem w tym, że to nie gra z gatunku „obroń się przed potworami”, bo żadna broń nie jest w stanie nam pomóc. Brzmi fajnie? I jest fajnie, bo gra została ciepło przyjęta przez graczy i krytyków.

Horror jednak powraca i to nie sam, bo z zestawem ulepszeń na nową generację. Twórcy obiecują rozdzielczość rzędu 4K, 60 FPS, a do tego ulepszoną grafikę. Niestety, nie podzielono się szczegółami, ale na zwiastunie poniżej produkcja prezentuje się faktycznie lepiej.

Do tego gra ma wspierać nowe funkcje zarówno kontrolerów Dual Sense do PS5, jak i padów od Xbox Series X i S. Jeżeli kupiliście wcześniej oryginalną grę, macie powód do radości. Visage w nowej wersji zdobędziecie w ramach darmowej aktualizacji. Gra na konsole Xbox już wyszła, ale premiera na PS5 nastąpić ma „niedługo”. Co ciekawe, tytuł znalazł się też w Xbox Game Pass, więc ogracie go praktycznie za darmo. W sam raz na Halloween!