Vampire: The Masquerade Bloodlines w RTX. Wygląda zjawiskowo

Mroczne uliczki Los Angeles znów ożyły i to w zupełnie nowym świetle. Dzięki pasji i pracy moddera o pseudonimie Safemilk, kultowe Vampire: The Masquerade Bloodlines doczekało się swojej pierwszej wersji RTX Remix. Choć to dopiero alfa, już teraz można poczuć potencjał pełnoprawnego wizualnego odrodzenia jednego z najciekawszych RPG-ów XXI wieku.

Nowe wcielenie Vampire: The Masquerade Bloodlines

Mamy dobrą wiadomość dla fanów Vampire: The Masquerade Bloodlines. Właśnie pojawiła się pierwsza wersja alpha moda RTX Remix, który tchnie w ten klasyk nowe życie. Twórca moda, Safemilk, postanowił przywrócić grze blask (dosłownie) za pomocą Path Tracingu oraz wysokiej jakości modeli 3D. Efekt? Lokacje takie jak kultowe amerykańskie jadłodajnie czy wąskie alejki Santa Monica nabierają niesamowitej głębi, klimatu i fotorealistycznego oświetlenia.

Zanim jednak rzucisz się na mod z zębami ostrzonymi jak u wampira, warto zaznaczyć, że to dopiero początek drogi. Wersja alpha to wciąż projekt w toku, wiele modeli i tekstur dopiero czeka na lifting, a niektóre lokacje mogą sprawiać wrażenie niedokończonych. Pojawiają się także drobne błędy i glitche, które mogą wytrącić z klimatu. Ale nawet z tymi niedoskonałościami, to, co już działa, robi wrażenie, o czym najlepiej przekonać się samemu, oglądając oficjalny zwiastun moda.

Co ciekawe, Bloodlines to nie jedyny klasyk, który doczekał się RTX-owego odświeżenia. Scena modderska rozkręciła się na dobre. Ostatnio nowe życie zyskały też takie tytuły jak Black Mesa, Need for Speed: Underground, Jedi Outcast czy Max Payne. Narzędzie RTX Remix od NVIDII pozwala pasjonatom modernizować grafikę gier sprzed lat, zachowując ich ducha, ale prezentując je w nowoczesnym, zachwycającym wydaniu.

Choć nie wiadomo jeszcze, kiedy mod osiągnie wersję finalną, jedno jest pewne: to wspaniały prezent dla fanów Vampire: The Masquerade – Bloodlines, którzy od lat marzyli o bardziej filmowej, nowoczesnej wersji ukochanej gry.

