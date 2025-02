Twórca modyfikacji Vampire The Masquerade: Bloodlines – RTX Remaster udostępnił nowe screenshoty ze swojego projektu. Gra wygląda na nich wyśmienicie – jest na co czekać!

Tęsknicie za starym, dobrym Vampire: The Masquerade – Bloodlines? Jeśli tak, to mamy dla Was coś dobrego. Modder o pseudonimie Safemilk udostępnił garść nowych screenów ze swojego projektu RTX Remaster. Kultowy RPG akcji prezentuje się na nich niesamowicie, a dzięki tym zrzutom ekranu możemy przyjrzeć się temu, jak wygląda aktualny stan modyfikacji wyczekiwanej przez wielu fanów wspomnianego tytułu.

Nowe screeny z Vampire The Masquerade: Bloodlines – RTX Remaster. Gra wygląda pięknie

Na nowych screenshotach modder skupił się na knajpie w grze. Szczegóły możecie znaleźć w jego poście. Na ten moment Safemilk ukończył ulepszanie tekstur 49% rekwizytów knajpy oraz 65% środowiska. Krótko mówiąc, wciąż pozostało mu dość sporo do zrobienia, ale już teraz produkcja wygląda naprawdę pięknie. Trzeba pamiętać, że modyfikacja Vampire The Masquerade: Bloodlines – RTX Remaster jest tworzona tylko przez jedną osobę. Najprawdopodobniej musimy więc uzbroić się w cierpliwość, ale nie ma chyba wątpliwości co do tego, że zdecydowanie warto czekać.

Zainteresowani mogą aktualnie wypróbować starszą wersję moda (a konkretniej wersję Alpha 0.0.1). Pliki znajdziecie do pobrania całkowicie za darmo w serwisie ModDB pod tym adresem. Zgodnie ze statystykami, pobrano je już ponad 1200 razy. Teraz twórca zamierza skupić się dokończeniu ulepszania tej konkretnej lokacji, aby móc, miejmy nadzieję, wypuścić nową wersję do pobrania.

Dodatkowo możemy podejrzeć kilka zdjęć w serwisie Image SLI i porównać oryginał z fanowskim remasterem: 1, 2, 3 oraz 4.

Źródło: DSOGaming