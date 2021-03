Valheim znacznie wypiękniał dzięki temu modowi. Możecie go pobrać już teraz

Valheim zyskał świetną modyfikację, która znacznie ulepsza grafikę. Nordycki survival wygląda przepięknie w nowym wydaniu.

Nietypowy survival od Iron Gate zdominował listę bestsellerów Steam. Produkcja z wikingami w roli głównej cieszy się niegasnącą popularnością i fakt ten bardzo cieszy. To rzekomo jeden z najlepszych tytułów z tego gatunku i zanosi się na to, że zostanie z graczami na dłużej. O jego długi żywot zadbają liczne mody.

Coco’s Texture Pack odmienia Valheim

Do Valheim trafił bardzo rozbudowany mod, który znacznie ulepsza wizualną stronę gry. Coco’s Texture Pack podmienia aż 255 tekstur i śmiało można stwierdzić, że zmienia grę właściwie nie do poznania.

Twórca zadbał o upiększenie flory, budynków, zbroi, statków, ubrań i wielu, wielu więcej elementów. Dodatkowo wszystkie nowe tekstury mają rozdzielczość 2K. Poniżej znajdziecie krótką prezentację możliwości moda.

Instalacja wymaga chwili zabawy, ale efekt końcowy jest tego wart. Oto jak zaimplementować Coco’s Texture Pack w swojej grze:

Pobieramy i instalujemy modyfikację Valheim Plus Pobieramy plik Custom Textures Wrzucamy plik CustomTexures do folderu BepInEx/plugins Uruchamiamy grę. Utworzy to folder CustomTextures w plikach Pobieramy Coco’s Texture Pack i wrzucamy go do do folderu BepInEx/plugins/Customtextures

Wszystko powinno teraz działać zgodnie z planem. Dodatkowo jeśli nie chcemy zaimplementować wszystkich tekstur do naszej gry, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać tylko te, które nas interesują. Daje to wiele możliwości zmian w naszej kopii tytułu.

Valheim to raj dla moderów

Produkcja Iron Gate jest bardzo rozbudowana, a przy tym wyjątkowo otwarta na mody. Wielki świat jest pełen możliwości i nie zdziwię się, jeśli twórcy prędzej czy później zdecydują się na wprowadzenie wsparcia dla Steam Workshop.

Jeśli społeczność moderska zadba o odpowiednie wsparcie, Valheim czeka długie i bardzo owocne życie. Twórcy non stop ulepszają swoje dzieło i pomimo obecności gry we wczesnym dostępie i tak gwarantuje ona dziesiątki jeśli nie setki godzin rozgrywki.

Aktualnie w Valheim gra średnio 150 000 osób dziennie, co jest niesamowitym wynikiem jak na bądź co bądź niskobudżetowy tytuł. Myślę, że śmiało możemy porównać ten twór do fenomenów pokroju Fall Guys, choć nie wiadomo, czy gracze zostaną w nordyckich krainach na dłużej. Kolorowy battle-royale od Mediationic pomimo początkowej popularności, dziś jest już raczej umiarkowanie rozchwytywany. Mimo to, twórcy wciąż go rozwijają i mam nadzieję, że z Valheim będzie podobnie. Ta gra ma gigantyczny potencjał.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.