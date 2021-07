Rzućcie okiem na nowy pokaz Unreal Engine 5. Chcę już zobaczyć gry na tym silniku!

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Studio The Coalition opublikowało swoje własne demo działające na silniku Unreal Engine 5. Nowa technologia od Epic gwarantuje spory przeskok oprawy.

Powoli wkraczamy w erę nowej wersji silnika Unreal Engine. UE5 zaoferuje oczywiście nową jakość oprawy, ale na jej obecność w grach musimy jeszcze trochę zaczekać. Nauka korzystania z nowej technologii kosztuje trochę czasu, ale jest to gra warta świeczki.

Odpowiedzialne za nowe odsłony Gears studio The Coalition pracuje już na nowym silniku i podzieliło się swoim demem technologicznym. Pokazówka nazwana Alpha Point to dość krótki render, który uruchomiono na Xbox Series X. Zwróćcie uwagę na niesamowicie szczegółowe otoczenie i fantastyczne oświetlenie. Unreal Engine 5 wprowadza sporo zmian na tych polach i Alpha Point świetnie to pokazuje.

Dodatkowo The Coalition zaprezentowało nowe technologie wykorzystywane tworzenia modeli postaci. Tutaj polecam przyjrzeć się nie tylko teksturom, ale też oczom i włosom pokazanej postaci. Szczegółów nie brakuje i taka jakość grafiki zdecydowanie może imponować.

Nie oczekujmy jednak, że zobaczymy taki poziom oprawy w grach w ciągu najbliższych miesięcy czy roku. Jak już wspominałem, okiełznanie nowej technologii jest czasochłonnie i musimy mieć na uwadze, że większość nowych gier ukazuje się jeszcze na poprzedniej generacji konsol. Spodziewałbym się więc, że na wysokobudżetowe produkcje śmigające na UE5 przyjdzie nam trochę poczekać i – w większości przypadków – zagramy w nie już tylko tylko na next-genach i PC.

