Nieznana gra Ubisoftu pojawiła się w Microsoft Store

Nieokreślony tytuł od Ubisoft pojawił się w sklepie Microsoftu. Tajemnicze Incursion może być zupełnie nową grą lub betą znanej produkcji.

Ubi najwyraźniej ma przez graczami jeszcze sporo do ukrycia. W sklepie Microsoftu pojawił się tajemniczy tytuł Incursion VMC od rzeczonego wydawcy.

Na stronie widzimy, że to shooter, który pojawi się na Xbox Series oraz Xbox One. Dodatkowo gra obsługuje Smart Delivery i zawiera multiplayer pozwalający na rozgrywkę od 2 do 102 graczy. Część z tych informacji to zapewne tymczasowe wstawki.

Co więcej, karta produktu wskazuje, że to beta gry. Daje nam to bardzo cenną wskazówkę. Niewykluczone, że rzeczone Incursion to po prostu beta nowego Rainbow Six. Przypomnę, że gra miała zmienić swoją nazwę z uwagi na niefortunne powiązanie z obecną sytuacją na świecie. Jest to też zresztą strzelanka. Gracze spekulują również, że to Beyond Good and Evil 2 lub tryb do The Division 2, który również nosi nazwę Incursion. Możliwości jest wiele i tak naprawdę może to być dowolna gra z katalogu Ubi.

Mimo to, nie zdziwiłbym się, gdyby był to całkowicie nowy tytuł. Jeśli tak jest, wydawca najpewniej zaprezentuje go na nadchodzącym E3. Na ten moment nie mamy więcej informacji na temat Incursion i musimy poczekać na konkrety lub rozjaśnienie sprawy przez Ubisoft.

