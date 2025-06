Studio Owlcat Games, które kojarzy się głównie z klasycznymi RPG-ami w izometrycznym stylu, właśnie robi zwrot o 180 stopni. Po sukcesach takich jak Pathfinder: Kingmaker, Wrath of the Righteous i Warhammer 40,000: Rogue Trader, twórcy biorą się za coś zupełnie nowego: trzecioosobową grę akcji w uniwersum The Expanse. Twórcy serii Wiedźmin będa w tym maczać palce!

The Expanse: Osiris Reborn z twórcami serii Wiedźmin

Tytuł? The Expanse: Osiris Reborn. Styl? Kinowy, realistyczny, skupiony na ludziach, emocjach i immersji. I nie robią tego sami. „Zatrudniliśmy ludzi, którzy wcześniej pracowali w CD Projekt RED. To był kluczowy krok” – mówi Alexander Mishulin, dyrektor kreatywny Owlcat Games. To zupełnie nowy teren dla Owlcata. Do tej pory grali w bezpieczne RPG-owe schematy, teraz ryzykują i wchodzą na pole zdominowane przez takie gry jak Mass Effect czy The Witcher 3. „Od początku wiedzieliśmy, że ta gra musi być z perspektywy trzeciej osoby” – mówi Mishulin. „Bo The Expanse to nie tylko polityka i kosmos. To konkretni ludzie. Ich decyzje, konflikty, emocje. Tego nie pokażesz z góry.”

Zespół musiał nauczyć się nowego podejścia do projektowania — walki, eksploracji, systemów osłon, pracy kamery. To nie był lifting — to było budowanie od zera. Dlatego Owlcat wciągnął na pokład ludzi, którzy robili już tego typu gry. I to nie byle jakich: byłych deweloperów z CD Projekt RED – ludzi, którzy współtworzyli Wiedźmina i Cyberpunka.

Na razie The Expanse: Osiris Reborn nie ma daty premiery, ale projekt wygląda na jeden z bardziej ambitnych w historii Owlcat Games. Wiele wskazuje na to, że będziemy mieć do czynienia z szalenie ciekawą produkcją. To świadomy krok w nowy gatunek, z nowym zespołem i nową wizją.

Źródło: wccftech.com