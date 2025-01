Twórcy będą pomijać Xbox Series S tworząc gry? Phil Spencer komentuje

Obecnie sytuacja z wydawaniem gier jest następująca. Jeżeli twórcy chcą stworzyć tytuł na Xbox Series X, to automatycznie muszą go wydać również na słabszego Series S. Nie ma możliwości pominięcia tego wymogu licencyjnego. Czy to się wkrótce zmieni? Stanowisko Microsoftu wydaje się być bardzo stanowcze.