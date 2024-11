Studio twórcy Mass Effect zamknięte! Zabrakło kasy na produkcję nowych gier

Humanoid Origin to studio deweloperskie kierowane przez byłego reżyseria serii Mass Effect.. Choć początkowo zapowiadało się świetnie, to dobiegła nas przykra wiadomość o jego zamknięciu. W swoim poście na platformie LinkedIn zespół poinformował o zamknięciu studia. Jak to często bywa, powodem okazały się być kwestie finansowe.