TOP 12 gier z otwartym światem na PS4, które gracze kończą najczęściej

Sprawdźcie jakie gry z otwartym światem są kończone przez graczy najczęściej. Znaleźliście na liście swoje ulubione tytuły?

Współcześnie wielu graczy decyduje się na zakup produkcji, których i tak nie kończy. Ma na to wpływ m.in. brak wystarczającej ilości czasu, nadmiar obowiązków. Niekiedy rozgrywka staje się też monotonna, a nuda zniechęca do dalszej zabawy. Dzisiaj przedstawiamy Wam gry z otwartym światem, które wciągnęły graczy na tyle, że spory odsetek graczy zobaczył napisy końcowe.

Spider-Man : 50,8%

: 50,8% Ghost of Tsushima : 50,2%

: 50,2% Assassin’s Creed Origins : 38,2%

: 38,2% Far Cry 5 : 36,7%

: 36,7% Days Gone : 34,7%

: 34,7% Horizon Zero Dawn : 34,1%

: 34,1% Assassin’s Creed Odyssey : 30%

: 30% Wiedźmin 3 : 29,8%

: 29,8% Death Stranding : 28,6%

: 28,6% Red Dead Redemption 2 : 28,2%

: 28,2% Watch Dogs 2 : 24,9%

: 24,9% Assassin’s Creed Valhalla: 19,8%

Gry z otwartym światem: drugie miejsce na podium

Bardzo wysoko w rankingu znajduje się jedna z nowszych produkcji, mianowicie Ghost of Tsushima. Nie dziwi nas to specjalnie. Wszakże gra została doceniona zarówno przez recenzentów, jak i konsumentów. Średnia ocen redaktorów na portalu Metacritic (gra jest dostępna wyłączenie na PS4), wynosi obecnie 83%. Z kolei w opinii użytkowników konsoli firmy Sony, gra zasługuje na jeszcze wyższą notę. Mowa o średniej wahającej się w granicach 92%. Ten entuzjazm wcale nie powinien dziwić, wszakże na naszym portalu też zachwycaliśmy się produkcją od studia (przeczytaj całą recenzję):

Gra wprowadza kilka elementów, które zobaczyłbym chętnie w przyszłych produkcjach, jak na przykład minimalistyczny interfejs, ale głównie twórcy jawnie inspirowali się innymi grami. Jak wyszedł zatem ten koktajl? Według mnie gra nadrabia bajeczną oprawą graficzną i dźwiękową oraz umiejscowieniem historii w czasach, których dawno nie widzieliśmy w naszym hobby. Ghost of Tsushima to kawał dobrej produkcji, z wymagająca walką i niezwykle przyjemną eksploracją XIII-wiecznej Japonii.

Warto przy tej okazji wspomnieć o innej ekskluzywnej produkcji, wydanej na sprzęt Japończyków. The Last of Us 2 nie kwalifikuje się do kategorii gier z otwartym światem, ale zabawę ukończyło aż 60% miłośników elektronicznej rozrywki (dowiedz się więcej). Jest to z całą pewnością wynik wart odnotowania, tym bardziej, że pozycja nie należy do krótkich. Poza przemyślaną mechaniką, gra ma również angażujący wątek fabularny i ciekawie zaprojektowane postacie. Zdaniem wielu osób TLoU 2 zasługuje na miano najlepszej gry 2020 roku.



A czy Wy zwykle kończycie gry z otwartym światem?

