Powrót legendy z nowym brzmieniem – Tony Hawk’s Pro Skater 3+4

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, długo wyczekiwany remake dwóch klasyków z początku XXI wieku, właśnie debiutuje – ale już teraz budzi kontrowersje. Choć rozgrywka i nostalgiczny klimat są nienaruszone, wielu fanów nie kryje rozczarowania… muzyką. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez VGC, zaledwie 10 utworów z oryginalnych ścieżek dźwiękowych znalazło się w nowej wersji gry. To mniej niż 20% oryginalnego składu.

Wśród powracających kawałków znajdziemy m.in. “96 Quite Bitter Beings” od CKY, “My Adidas” Run-DMC czy “Amoeba” zespołu Adolescents. Jednak wiele uwielbianych przez fanów utworów – jak chociażby “TNT” od AC/DC – zostało pominiętych. Zespół Alien Ant Farm przyznał wprost, że usunięcie ich kawałka “Wish”, obecnego w THPS3, było dla nich “rozczarowujące”. W zamian za to gracze otrzymali 54 nowe utwory, w tym kompozycje od Fontaines D.C., Idles, 100 Gecs i Run The Jewels. To świeże podejście do muzycznej strony serii – ale nie wszyscy fani są przekonani, czy zmiana była konieczna.

Co ciekawe, za zmianą muzycznej filozofii stoi sam Tony Hawk. W oświadczeniu na Instagramie tłumaczył, że celowo zdecydował się na połączenie nowych brzmień z klasyką, by gracze mogli – tak jak w czasach pierwszych odsłon – odkrywać nowe zespoły i gatunki. „To była moja decyzja, żeby wybrać inne utwory tych samych artystów z THPS3+4. Mam nadzieję, że odkrywanie to połowa frajdy – właśnie dlatego te soundtracki tak zapadły w pamięć. Więc słuchajcie i cieszcie się jazdą. Będzie więcej – starego i nowego” – napisał.

Nowy soundtrack Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 to próba balansowania pomiędzy dziedzictwem a świeżością. Dla części graczy to powiew nowoczesności, dla innych – brakujące ogniwo, które budowało duszę oryginałów. Gra już jest dostępna dla posiadaczy edycji deluxe i kolekcjonerskiej, a premiera pełnej wersji przypada na ten tydzień.

