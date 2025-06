Tomb Raider I-III Remastered w znacznie niższej cenie. Remaster za jedyne 13 zł

Tomb Raider Remastered, czyli zestaw zremasterowanych wersji trzech pierwszych gier o najsłynniejszej archeolożce świata, wciąż kosztuje na Steam 138,99 zł. Choć obecnie nie jest objęty żadną wyprzedażą na tej platformie, na Instant Gaming można go kupić aż dziesięć razy taniej, bo za dokładnie 13,71 zł. Klucz Steam oczywiście działa normalnie, więc różnica jest spora.

Zestaw obejmuje oryginalne Tomb Raider, Tomb Raider II i Tomb Raider III w wersjach z poprawioną grafiką oraz dodatkami DLC. Gracze mogą w każdej chwili przełączać się między starą i nową oprawą wizualną, co pozwala docenić różnice, ale i wrócić do nostalgicznych widoków m.in. z ery pierwszego PlayStation.

Wersja remasterowana dodała nie tylko więcej detali do otoczenia czy lepsze modele postaci, ale też poprawki w sterowaniu, działaniu gry i stabilności. To nadal te same przygody pełne pułapek, sekretów i strzelania do dzikich zwierząt, ale w bardziej przyjaznym dla współczesnego odbiorcy wydaniu.

Choć to głównie gratka dla fanów serii, kolekcja może też spodobać się młodszym graczom, którzy chcą sprawdzić, od czego wszystko się zaczęło. Trzeba jednak pamiętać, że to nadal tytuły ze specyficznym klimatem lat 90., więc nawet po odświeżeniu zachowały swoją oryginalną toporność i archaiczny urok.

Źródło: Opracowanie własne