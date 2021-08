Wiemy, kiedy mniej więcej zadebiutuje Tiny Tina’s Wonderlands. Zdążycie naostrzyć miecze i karabiny przed premierą

Pamiętacie zapowiedzianą w czerwcu grę o nazwie Tiny Tina’s Wonderlands? To spin-off serii Borderlands, który czerpie garściami z RPG-owego DLC do drugiej części. Nareszcie poznaliśmy przybliżoną datę premiery.

Jak informuje GamingBolt, Tiny Tina’s Wonderlands powinno zadebiutować między styczniem a marcem 2022 roku. To właśnie w tym okienku wydawniczym znalazło się miejsce dla wymienionej produkcji. Tak przynajmniej wynika z ostatnich wyników kwartalnych Take Two Interactive.

Być może wielu Was nie wie, ale TTW będzie się różniło od pozostałych gier z cyklu looter-shoterów. Oprócz klasycznego modelu strzelania nareszcie zostanie dodany bardziej rozbudowany system broni białych, a także twórcy zaoferują system zaklęć. Do nowego rodzaju ekwipunku zaliczymy też zbroje oraz amulety, więc na listę zmian i nowości raczej nie można narzekać.

Nie będę ukrywał, że z niecierpliwością czekam na spróbowanie swoich sił w tym tytule. Sam przegrałem wszystkie dodatki do Borderlands 2 i wspomniane wcześniej Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep do dziś jest moim ulubionym. O dziwo, strzelanie z karabinów do fantastycznych stworów świetnie się wkomponowało w dziwaczny humor, który jest nieodłącznym elementem całej serii.