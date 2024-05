TikTok to specyficzna, ale szalenie popularna platforma społecznościowa. Krótkie filmiki to główna zawartość serwisu, a prezentowane treści są różnorodne. Jedną z kategorii na TikToku jest oczywiście gaming, choć w dość specyficznym wydaniu. Czy wiecie, jaka jest najpopularniejsza gra na tym medium? Stawiam dolary przeciwko orzechom, że nie macie pojęcia. To nie Fortnite, ani nawet Minecraft.

TikTok i gaming. Oto najpopularniejsza gra na platformie

Korzystacie z TikToka? Bardzo popularna platforma społecznościowa z filmikami już od dawna jest istnym fenomenem, miejscem tworzenia trendów i nie tylko. Znajdziemy tam praktycznie wszystko — tańce, zabawy, śpiew, ciekawostki, głupoty i wreszcie również gry wideo. Ten ostatni aspekt jest w tym wypadku dość specyficzny, bo tiktokowy gaming różni się dość mocno od tego, z czym mamy do czynienia np. w standardowych mediach growych. Podczas gdy “zwykli” gracze czekają na premiery nowych hitów Sony, Microsoftu i innych, TikTok i jego społeczność ma zdecydowanie odmiennych faworytów.

A że społeczność skupiona wokół platformy jest gigantyczna, to wobec gamingowych trendów z TikToka nie da się przejść obojętnie. Ostatnio opublikowano statystyki wskazujące na to, które gry cieszą się na platformie największą popularnością. Co tu dużo pisać, wyniki z pewnością was zaskoczą. Która gra wygrała?

Najpopularniejszą grą na TikToku jest… Garena Free Fire. To tytuł z gatunku Battle Royale stworzony na bazie silnika Unity. Jest to gra mobilna, w którą zagracie za darmo na Androidzie i iOS. Gra jeszcze w 2021 roku przekroczyła barierę 150 milionów aktywnych użytkowników, a na popularnej apce filmiki z jej udziałem obejrzano ponad 888 milionów razy — nagrano z nią również przeszło 80 milionów filmików. Chociaż tytuł na globalnym rynku nie odniósł takiego sukcesu jak np. Fortnite, to w niektórych regionach cieszy się dużą popularnością, choćby w Azji.

Na dalszych miejscach odnalazły się bardziej kojarzone produkcje, jak choćby Roblox czy wspomniany Fortnite. Nie zabrakło też np. Genshin Impact i Among Us. Co interesujące, tak gigantyczne marki jak Call of Duty czy GTA nie znalazły miejsca nawet w topowej dziesiątce.

