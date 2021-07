Mod do Wiedźmina 3 naprawia misję z gorącym czarodziejem [WIDEO]

Jeśli nigdy nie spotkaliście w The Witcher 3 maga Moritza Diefenthela, to zapewne nie z powodu waszej nieuwagi – po prostu w grze występuje pewien błąd. Najnowszy mod go naprawia.

Wiedźmin 3 jest produkcją wiecznie żywą. Fani wciąż do niej wracają, a ci, którzy znają się na tego typu rzeczach, tworzą modyfikacje doskonalące tytuł RED-ów. Jedną z ostatnich jest Moritz Diefenthel Fix, która naprawia pewną scenę z gry, umożliwiając wykonanie interesującego questa.

Po balu u Vegelbudów Geralt i Triss napotykają przy bramie Novigradu Moritza Diefenthela – maga, który ma spłonąć na stosie. Można go uratować. Wiele osób, które przeszły Wiedźmina wzdłuż i wspak, nie ma pojęcia o istnieniu tego zadania – bo czarodziej u niektórych doświadczał zabugowania swego jestestwa, stając się na wskroś niewidzialnym.

Dzięki modowi autorstwa użytkownika NexusMods o pseudonimie MerseyRockoff mag Moritz nie rozpływa się w niebycie. Pliki z modem można pobrać pod tym adresem. A poniżej publikujemy filmik pokazujący naprawioną scenę.

Warto również przypomnieć, że ostatnio pisaliśmy też o modyfikacji, która udoskonala nazwy i opisy portów w grze. Językiem Harbor Names Restored jest angielski, ale możliwe, że doczekamy się rodzimej wersji moda.

A jeśli chodzi o inne ważne wiadomości dotyczące tytułu, to podczas imprezy WitcherCON CD Projekt RED zapowiedziało DLC do Dzikiego Gonu, które ma być inspirowane serialem od Netfliksa. Dodatek będzie dostępny za darmo. Na razie nie wiadomo, kiedy ma odbyć się jego premiera.