Ta gra za darmo na Steam to prawdziwa perełka. Znakomite recenzje

Jeśli nie macie w co grać w weekend, na Steam jest dostępna gra za darmo, która powinna Was zainteresować.

Wczoraj informowaliśmy Was o przyjemnej i dość krótkiej grze za darmo pod tytułem Cobble: The Stone Forager. Jest to urocza przygodówka, która koncentruje się na eksploracji i zbieraniu zasobów. Dzisiaj natomiast mamy dla Was kolejną uroczą produkcją, ale tym razem jest to dość unikalne połączenie humoru z… krwawym bałaganem. Jak zwykle, poniżej znajdziecie wszystkie najważniejsze szczegóły!

Gra za darmo na Steam. Zbiera same pozytywne recenzje

Mowa tutaj o grze pod tytułem The WereCleaner. Za jej stworzenie odpowiada studio Howlin’ Hugs, zaś wydaniem produkcji zajęła się firma USC Games. Tytuł łączy w sobie elementy skradankowe z komedią, a do tego wszystkiego dodaje nieco wilkołaczego klimatu. W tej nietypowej grze wcielamy się bowiem w zwykłego woźnego o imieniu Kyle. Tyle że ma on jeden poważny problem: jest wilkołakiem.

Naszym zadaniem jest, jak nietrudno się domyślić, utrzymanie biura w czystości. Sprawy szybko jednak się komplikują i zaczynają wymykać się spod kontroli. Nasze wilkołacze instynkty mogą bowiem w każdej chwili przejąć nad nami władzę, a wtedy? Wtedy zamiast sprzątać, narobimy jeszcze większego bałaganu.

Deweloperzy przygotowali unikalny świat gry; biuro jest pełne tajemnych przejść oraz niespodzianek. Oprócz tego znajdziemy zaawansowany system postaci niezależnych. Możemy ich unikać, oszukiwać lub też się ich pozbyć. Gra oferuje siedem poziomów ze zwariowanymi scenariuszami. Układy pomieszczeń zmieniają się, a nieoczekiwane sytuacje sprawiają, że każda rozgrywka jest inna. Do dyspozycji mamy trzy wielofunkcyjne narzędzia. Przydadzą się zarówno do sprzątania, jak i, cóż, do ukrywania dowodów.

Warto zaznaczyć, że The WereCleaner może pochwalić się znakomitymi recenzjami. Produkcja otrzymała ich już ponad 9 tysięcy, z czego 99% to opinie pozytywne. Gracze chwalą przede wszystkim komediowy klimat i rozgrywkę, a także prostotę, która w dzisiejszych czasach jest rzadkością.

Źródło: Steam