Nagła premiera The Sinking City Remastered. Za darmo dla posiadaczy oryginału

Wciel się ponownie w detektywa w klimacie Lovecrafta i zbadaj zatopione miasto, które teraz błyszczy w silniku Unreal Engine 5. Mimo że premiera odbyła się z zaskoczenia, moda na remastery wskazuje, że warto wracać do sprawdzonych tytułów.

The Sinking City Remastered nagle wyszło

Gra została w pełni odświeżona w Unreal Engine 5, co daje m.in. głębsze cienie i bardziej naturalne światło. Dodatkowo lokacje wzbogacono o detale, a tekstury podniesiono do 4K, co poprawia jakość odbicia i powierzchni. Co więcej, dodano tryb Photo Mode, dzięki któremu można robić efektowne zrzuty ekranu. Obsługa DLSS, FSR i TSR pozwala na wyższą wydajność, dlatego nawet mniej wydajne zestawy radzą sobie płynnie.

Twórcy wprowadzili też szereg poprawek w rozgrywce oraz funkcje ułatwień, które zwiększają komfort zabawy. Zarówno interfejs, jak i niektóre mechaniki kamery zostały dostrojone, dlatego eksploracja i walka są prostsze. Remaster działa na PC, PS5 i Xbox Series X/S, a każdy, kto już kiedyś kupił The Sinking City, otrzyma go bez dodatkowych kosztów.

Warto też zaznaczyć, że produkcja “dwójki” idzie dobrze. Kampania Kickstartera dla sequela zakończyła się ogromnym sukcesem – zamiast zakładanych 100 000 euro fani wsparli projekt kwotą ponad 553 000 euro. To pokazuje, że społeczność wciąż wierzy w markę i oczekuje kolejnych odsłon. Dlatego wydawca traktuje remaster jako formę podziękowania – zamiast płatnej aktualizacji dostałeś pełnoprawny, odświeżony tytuł za darmo dla fanów.

Źródło: Informacja prasowa