The Sinking City Remastered za darmo. Nadchodzi nowa wersja horroru w świecie Lovecrafta

The Sinking City może i nie przetarło nowych granic, ale to nadal jedna z najciekawszych pozycji dla fanów Lovecrafta. Remaster ma być darmowy!

Oczywiście nie dla wszystkich, ale dla posiadaczy podstawowej wersji gry. Co ciekawe, nie ma przy tym znaczenia, jaką wersja gry dysponowaliście, bo otrzymają ją wszyscy.

The Sinking City Remastered za darmo dla posiadaczy oryginału

​Studio Frogwares ogłosiło premierę The Sinking City Remastered, zaktualizowanej wersji swojej popularnej gry detektywistycznej osadzonej w realiach horroru Lovecrafta. Nowa edycja została przeniesiona na silnik Unreal Engine 5, co znacząco poprawia jakość grafiki i wydajność rozgrywki. Co istotne, posiadacze oryginalnej wersji gry na platformie Steam mogą otrzymać remaster za darmo.​

Aby skorzystać z tej oferty, gracze muszą posiadać oryginalną wersję gry w swojej bibliotece Steam. Po premierze remastera, która planowana jest na 26 kwietnia 2025 roku, zaktualizowana wersja automatycznie pojawi się w ich kolekcji jako osobny tytuł. Warto jednak pamiętać, że zapisane stany gry z oryginalnej wersji nie będą kompatybilne z nową edycją.​

Edycja Remastered wprowadza szereg usprawnień, takich jak lepsze oświetlenie, bardziej szczegółowe tekstury oraz płynniejsze animacje. Dzięki wykorzystaniu możliwości Unreal Engine 5, twórcy mogli również zwiększyć liczbę klatek na sekundę, co przekłada się na bardziej komfortową rozgrywkę. Dodatkowo, remaster zawiera wszystkie dotychczas wydane dodatki i rozszerzenia, oferując graczom pełne doświadczenie w świecie opanowanym przez nadprzyrodzone zjawiska.

Pamiętajcie, że równocześnie powstaje również The Sinking City 2. Tym razem ma to być pełnokrwisty, przerażający horror. Ponownie dla fanów Lovecrafta, a jak!

