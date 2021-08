Kogut zadziobał postać w The Sims 4. Dodatek Wiejska Sielanka nie ma nic wspólnego z sielanką [WIDEO]

Wiejskie życie Simów wcale nie musi być spokojne i wesołe. Fani gry wolą zrobić to po swojemu. Jedna z internautek doprowadza do zadziobania postaci przez koguta.

Premiera The Sims 4: Cottage Living miała miejsce 22 lipca. Dodatek wprowadził między innymi zwierzęta hodowlane, takie jak krowy, króliki, lamy – a także kury. Okazuje się, że pasjonaci uśmiercania Simów niekonwencjonalnymi metodami znajdą tu coś dla siebie. Jedna z youtuberek udowodniła, że do zgonu postaci może doprowadzić z pozoru niegroźny atak koguta. A w zasadzie kilka ataków.

Na poniższym filmiku widzimy, że internautka wielokrotnie korzysta z opcji „socjalizowania się” ze zwierzakiem. Kogut najwyraźniej nie lubi, gdy ktoś stroi sobie z niego żarty, bowiem pewnym momencie zirytowany rzuca się na postać. I tak kilka razy, aż w końcu przychodzi smukły osobnik w czarnym habicie.

Trzeba przyznać, że to dość okrutny sposób na usunięcie nielubianego Sima z rozgrywki. Ale oczywiście wcale nie jedyny. Jeśli chcecie przeczytać o innych rodzajach bezeceństwa – niekoniecznie z kurami w tle – jakiego fani Simsów dopuszczają się na swoich awatarach, zerknijcie do naszego artykułu na ten temat.

Oprócz możliwości dbania o krwiożercze koguty, The Sims 4: Wiejska Sielanka daje dostęp do innych aktywności, takich jak udział w lokalnych konkursach (m.in. na największą dynię czy najładniejsze jajko) i haftowanie. Ponadto dzieci nauczyły się wreszcie gotować – do tej pory ta umiejętność była zarezerwowana tylko dla dorosłych Simów.