Darmowe przedmioty do The Sims 4. Masz tylko chwilę, by je odebrać

Jeśli kochasz The Sims 4, to właśnie masz świetny powód, by znów odpalić grę. Twórcy udostępnili nową pulę darmowych przedmiotów z magicznego dodatku Enchanted by Nature. Wystarczy wykonać kilka misji… i nagrody są Twoje. Ale uwaga , czas ucieka!

Odbierz darmowe dodatki do The Sims 4

Najnowszy dodatek Enchanted by Nature zabrał Simów do świata pełnego zieleni, ziół i magii. Wróżki powróciły jako grywalna rasa, pojawiły się nowe umiejętności, aspiracje i regiony, w tym tajemnicze Everdew i spokojne Sprucederry Grove. A teraz, z okazji wydarzenia Nature’s Calling, gracze mogą zdobyć przedmioty inspirowane tym baśniowym klimatem zupełnie za darmo. Takich okazji się nie przepuszcza.

można zgarnąć? Nagrody są warte zachodu Czwarty tydzień wydarzenia przynosi naprawdę ciekawe rzeczy. Za ukończenie misji gracze dostaną m.in.:

The Wooden Throne – drewniana, klimatyczna toaleta w stylu retro,

– drewniana, klimatyczna toaleta w stylu retro, Cove Stones – ozdobne skały do ogrodu,

– ozdobne skały do ogrodu, Trail Sandals – wygodne sandały idealne na spacer po lesie,

– wygodne sandały idealne na spacer po lesie, Touch Grass Weekly #4 – najnowsze wydanie ekologicznej gazetki dla Simów.

To jednak nie wszystko. Czeka również mikstura do zmiany cech, odświeżacze pragnień i snu, 1 500 punktów satysfakcji i aż 10 000 Simoleonów. To świetny zastrzyk środków dla każdego, kto planuje większy remont lub startuje z nową rodziną.

Już 17 lipca odbędzie się wyjątkowy livestream z udziałem rapera TPaina i popularnej simowej twórczyni itsmeTroi. Razem zanurzą się w świat Enchanted by Nature, pokażą nowe funkcje i zaprezentują Sima stworzonego na wzór TPaina. Po transmisji będzie on dostępny dla wszystkich graczy do pobrania za free.

Choć The Sims 4 ma już ponad dekadę na karku, wciąż rośnie w siłę. Po marcowym dodatku Businesses & Hobbies EA zapowiada już kolejne zmiany. 19 sierpnia gracze dostaną nową darmową aktualizację podstawowej wersji gry, a roadmapa na 2025 rok sugeruje jeszcze więcej nowości. Jest na co czekać!

