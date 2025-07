W świecie The Sims 4 dzieją się rzeczy, które nawet dla fanów tej serii brzmią jak prima aprilis. Po ostatniej aktualizacji do dodatku Enchanted by Nature, gracze zaczęli zauważać coś dziwnego: ich Simowie są w ciąży, choć… nie powinni być. Nie było randek, nie było woo-hoo – a mimo to brzuchy rosną (choć nie dosłownie), a cała społeczność łapie się za głowy.

Niechciane ciąże w The Sims 4. To zasługa aktualizacji

Nowe rozszerzenie Enchanted by Nature wprowadziło do The Sims 4 bajkowe wróżki i dziką przyrodę, ale przy okazji odblokowało też błąd, który z pozoru nie ma nic wspólnego z magią — no chyba że chodzi o niepokalane poczęcie. Gracze donoszą o masowych przypadkach „tajemniczych ciąż” – także u męskich Simów, wampirów, a nawet postaci, które nigdy nie zaznały przyjemności woo-hoo. To nie jest pojedynczy przypadek – to mała cyfrowa epidemia.

Zamieszanie tylko się pogłębia. Simowie oznaczeni jako „w ciąży” nie mogą zrobić testu, nie mają objawów, a sam stan nie posuwa się naprzód. Co więcej, gra nie pozwala im nawet rozpocząć romantycznych relacji ani – co zabawniejsze – uprawiać woo-hoo, jeśli nigdy tego nie robili. Całość przypomina złośliwy żart wszechświata, w którym wszystko może się wydarzyć… ale nic się z tego nie rodzi.

I jakby tego było mało, błąd odbija się echem na innych aspektach gry. Przykład? Wampiry nie mogą karmić się z ciężarnych Simów – więc jeśli pół twojego miasta zaszło właśnie w ciążę, twoi nieumarli dosłownie głodują. A potem dochodzą historie o Ponurym Żniwiarzu romansującym z połową sąsiedztwa. Jak żartuje jeden z graczy: „Nie zdziwię się, jeśli Grim zostanie tatą roku”.

Zobacz też: Gry na komputer (prawie) za darmo. Poznaj sposób na tanie granie na PC

EA oficjalnie przyznało, że coś tu poszło nie tak i pracuje nad rozwiązaniem. Zespół bada problemy z ciążą, znikającymi testami, brakiem interakcji i ogólnym „niesymulowaniem życia” w symulatorze życia. Kiedy nadejdzie łatka? Tego jeszcze nie wiadomo. Na razie gracze mogą jedynie pogodzić się z tym, że w The Sims 4 natura rzeczywiście znajdzie sposób. Nawet jeśli nie bardzo wiadomo jaki.

Źródło: pcgamer.com