Ciąża od siedzenia w ogrodzie i rytuał z jabłkiem. Oto 20 rzeczy, których nie wiecie o The Sims 4 [WIDEO]

Jeśli uważacie, że wiecie wszystko o The Sims 4, to obejrzyjcie poniższe wideo. Może się okazać, że wiele szczegółów umknęło Wam podczas grania… albo po prostu nie znacie się na żartach.

Od premiery The Sims 4 minęło już parę lat i mogłoby się wydawać, że tytuł nie ma już żadnych tajemnic przed graczami. Jednak są pewne detale, które mogli przeoczyć nawet najwięksi fanatycy produkcji. Autorka kanału FakeGamerGirl na YouTube udostępniła niedawno filmik, w którym ujawnia 20 ukrytych „faktów” z gry.

Na początku wideo youtuberka zapewnia, że nikt nie zna tych szczegółów. A później przechodzi do rzeczy. Z filmu dowiadujemy się między innymi, że simowie o określonym typie fryzury żyją krócej od innych. Albo że kobieca postać, która nie jest w żadnej relacji, może zajść w ciążę, przesiadując całymi dniami w ogrodzie. Przedstawiony został również pewien dziwny rytuał, w wyniku którego dochodzi do przywołania sekty.

FakeGamerGirl ma duże poczucie humoru. Bo to wszystko to oczywiście jedynie jej fantazja – co zresztą sugeruje nazwa profilu. Ale trzeba przyznać, że youtuberka podeszła do materiału w przemyślany sposób – niejeden niedzielny gracz The Sims 4 na pewno się na to nabierze.