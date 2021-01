The Shore – znamy datę premiery horroru rodem z opowiadań Lovecrafta

Poznaliśmy datę premiery bardzo ciekawego The Shore. Nietypowy horror inspirowany twórczością H. P. Lovecrafta zapowiada się intrygująco.

Mitologia Cthulhu to jeden z najczęściej przewijających się w horrorach motywów. Howard Phillips Lovecraft stworzył ponadczasowe uniwersum, które do dziś inspiruje wielu pisarzy, filmowców i twórców gier wideo.

Jakiś czas temu zakończyła się zbiórka na ufundowanie produkcji The Shore. Gra bardzo licznie i bezpośrednio nawiązuje do prozy i poezji Lovecrafta, a deweloperzy nawet nie próbują się z tym kryć.

W końcu poznaliśmy datę premiery niecodziennego dzieła. Wybrzeże trafi w ręce graczy już 19 lutego tego roku. Cena powinna zostać ujawniona już wkrótce, ale na stronie zbiórki możemy wyczytać, że będzie ona wyższa niż 20 dolarów.

Historia produkcji opowiada o ojcu, który utracił swoją córkę w wyniku bliżej nieokreślonych wydarzeń. Mężczyzna będzie musiał zmierzyć się z niewyobrażalnymi okropnościami i przetrwać w świecie wyjętym prosto z koszmarów.

Gra jest dziełem czterech osób, więc zdecydowanie nie będzie to najbardziej dopracowana i zapierająca dech produkcja, ale dla fanów gatunku i samego Lovecrafta może to być gra warta sprawdzenia.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun The Shore. Jeśli tytuł Was zainteresował, to dodajcie go do swojej listy życzeń na Steam w tym miejscu.

