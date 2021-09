Polski action RPG The Riftbreaker z datą premiery. Trailer prezentuje soczysty gameplay

EXOR Studios poinformowało, że gra The Riftbreaker zadebiutuje 14 października. Do zapowiedzi dołączono krótki, ale treściwy trailer z gameplayem.

The Riftbreaker jest połączeniem RPG akcji, survivalu i gry o budowaniu bazy. Za stworzenie produkcji odpowiada szczeciński zespół EXOR Studios. Twórcy ogłosili, że tytuł zadebiutuje na PC już 14 października.

W RPG-u wcielimy się w rolę uczonej, która wsiądzie na mecha i trafi do obcego wymiaru. Głównym zadaniem gracza będzie kolonizacja obcej planety. Zbudujemy bazę i stworzymy szczelinę umożliwiającą kontakt nieznanego świata z Ziemią. Prócz walki z obcymi istotami ważne będą eksploracja terenu i zbieranie surowców. W opisie The Riftbreaker czytamy:

Planeta Galatea 37 znajduje się w pasie Sycorax w galaktyce Drogi Mlecznej. Skany dalekiego zasięgu wykazały że planeta nadaje się do kolonizacji. Nowy świat wydaje się być bogaty w surowce i rzadkie minerały, występujące we wszelkich zakątkach planety. Nieznane gatunki fauny i flory zaskoczą Cię podczas eksploracji zróżnicowanych biomów. Buduj posterunki w ważnych lokacjach, by zapewnić sobie szybki dostęp do surowców, lokacji, czy też ochronę przed nieprzyjaznymi warunkami pogodowymi.