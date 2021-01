The Medium – twórcy opowiadają o procesie tworzenia dwóch wymiarów gry

Do sieci trafił kolejny materiał o The Medium. Tym razem twórcy z Bloober Team wyjawiają parę szczegółów dotyczących artystycznej warstwy horroru.

Od premiery tytułu od krakowskiego studia dzielą nas zaledwie trzy tygodnie – nic więc dziwnego, że autorzy gry w ostatnim czasie bombardują nas materiałami na jej temat. Kilka dni temu pisaliśmy o 14-minutowym filmie, który zapoznaje graczy z podstawowymi mechanikami The Medium. Natomiast w najnowszym wideo przedstawiciele Bloober Team – Damian Żukowski i Aneta Bielas – opowiadają o artystycznych stylach produkcji.

Jak wiadomo, główna bohaterka horroru – Marianne – będzie medium, czyli pomostem łączącym dwa wymiary: rzeczywisty i duchowy. Aby wprowadzić rozróżnienie pomiędzy światami, pomiędzy którymi Marianne będzie się przemieszczać, zastosowano dwa odmienne style graficzne. Na filmiku artyści z Bloober Team zdradzają szczegóły dotyczące barw lokacji i opowiadają o inspiracjach.

Jeśli chodzi o inne wiadomości na temat produkcji, pod koniec 2020 informowaliśmy o jej przewidywanej długości. W rozmowie z serwisem GamingBolt Jacek Zięba z Bloober Team wyjawił wtedy, że dotarcie do końca The Medium zabierze graczom do 10 godzin. Co ciekawe, 2/3 czasu rozgrywki spędzimy w jednym z wymiarów; w pozostałej 1/3 będziemy eksplorować obydwa światy jednocześnie (na podzielonym ekranie).

Premiera The Medium planowana jest na 28 stycznia. Horror trafi zarówno na PC, jak i Xboksa Series X i S. Jeśli planujecie zakup gry w tej pierwszej wersji i jesteście ciekawi, czy wasz komputer nie wymięknie, zajrzyjcie pod ten adres – podawaliśmy tu minimalne, średnie i zalecane wymagania sprzętowe.

