The Lord Of The Rings: Gollum zaliczy opóźnienie. Gra nie ukaże się w tym roku

Mamy bardzo kiepską wiadomość dla fanów Władcy Pierścieni. Premiera The Lord Of The Rings: Gollum została znacznie opóźniona.

Jakiś czas temu fani Władcy Pierścieni zyskali dodatkowy powód do świętowania. Zapowiedziana niedawno growa adaptacja przygód Golluma była bardzo niespodziewanym projektem, który na początku mógł mocno intrygować.

Kolejne zapowiedzi nie były jednak specjalnie zachwycające i gra prezentuje się po prostu nieźle. Ciężko mówić tu o rewolucji w kwestii tytułów osadzonych w Śródziemiu, ale fani Tolkiena powinni być zainteresowani.

Nie mamy dobrych informacji dla osób, które czekają na grę. Firma Nacon ogłosiła, że zajmie się wydaniem Golluma, jednak gra zadebiutuje dopiero w 2022 roku, a nie wcześniej jak zakładano do teraz.

Tworzymy drużynę z Daedalic, aby wydać The Lord Of The Rings: Gollum.



Gra ukaże się w 2022 roku na konsolach Xbox i PlayStation, Nintendo Switch oraz PC.



Wkrótce udostępnimy więcej informacji. Ogłoszenie Nacon na Twitterze

Z jednej strony przyjdzie nam poczekać dużo dłużej, ale może to i lepiej. Deweloperzy najwyraźniej potrzebują więcej czasu, aby ulepszyć swój produkt. Fani Władcy Pierścieni nie otrzymali w ubiegłych latach zbyt wielu dobrych gier, więc maksymalne dopracowanie Golluma jest jak najbardziej wskazane.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.