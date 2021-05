Psia ciekawostka odkryta w The Last of Us Part II

The Last of Us Part II kryje przed graczami sporo ciekawostek. Fani gry dokopali się do kolejnego, sympatycznego szczegółu z czworonogiem w roli głównej. W obu częściach gry możemy natknąć się na pewnego pieska.

Każdy kto miał styczność z serią TLoU wie, ze są to gry wypełnione smaczkami i małymi detalami. Część z nich odkryto od razu, niektóre po latach, a poszczególne z nich do dziś czekają na znalezienie. Fani produkcji odnaleźli właśnie kolejną ciekawostkę.

Na forum Reddit poświęconym serii pojawił się wpis, w którym porównano dwa psiaki z obu odsłon gry. Oba znajdują się w osadzie Jackson i – jak się okazuje – są dokładnie tymi samymi zwierzakami. Możemy to rozpoznać dzięki dość charakterystycznemu umaszczeniu zwierzęcia.

Joel pogłaskał tego konkretnego psa w pierwszym The Last of Us, a w Part II możemy to zrobić jako Ellie. Rzecz jasna ma to mocno symboliczny wydźwięk, ale obecność tego samego zwierzaka w obu grach jest też ciekawostką samą w sobie.

Co więcej, pies nazywa się Buckley i jego imię również nie jest przypadkowe. Jak twierdzą gracze komentujący wątek na Reddit, tak samo nazywał się zmarły zwierzak Troy’a Bakera, czyli aktora udzielającego głosu Joelowi.

Jeśli chcecie dodatkowo poznać kilka innych, podobnych ciekawostek z TLoU2, zerknijcie do tego wpisu. Znajdziecie w nim parę nieznanych wcześniej detali, które znalazły się w grze.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.