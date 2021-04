The Last of Us Part 2 mogło mieć inne, mroczniejsze zakończenie

Scenarzystka The Last of Us Part 2 zdradziła, że gra mogła mieć nieco inne zakończenie. Zwieńczenie przygody Ellie nie pozostawiałoby w nim tyle miejsca do interpretacji.

Jeśli nie graliście jeszcze w TLoU2, uważajcie na spoilery, które pojawią się poniżej.

Neil Druckmann i Haley Gross z Naughty Dog wzięli udział w podcaście Script Apart. Poruszono w nim między innymi temat kolejnych kroków zespołu i oczywiście wątek scenariusza do The Last of Us Part 2.

Haley Gross przyznała, że gra mogła skończyć się w nieco inny sposób. Jedna z wersji finału przewidywała, że Ellie po powrocie na farmę znajdzie zabawkę należącą do dziecka Diny, spakuje ją do plecaka i dopiero wtedy opuści farmę. Wskazywałoby to, że protagonistka planuje ruszyć za swoją ukochaną. Jeśli graliście w TLoU2, wiecie, że oryginalne zakończenie nie ma takiego wydźwięku.

W ostatecznej wersji scenariusza, Ellie przybywa na farmę, nie zastaje na niej nikogo i po prostu odchodzi w siną dal. Finał ten daje graczom spore pole do interpretacji i tak naprawdę nieco przypomina zwieńczenie pierwszej części. Gross i Druckmann przyznali, że taki był ich zamiar.

Dodatkowo najpewniej nie zdecydowano się na bardziej otwarte zwieńczenie historii z uwagi na fakt, że The Last of Us 3 może nie ujrzeć światła dziennego zbyt szybko. Czasem lepiej nie pozostawiać graczy w niepewności przez dłuższy czas.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.