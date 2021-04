The Last of Us 3 – fabuła ma już swój zarys, ale nie liczcie na szybką zapowiedź

Okazuje się, że Naughty Dog nakreśliło już historię The Last of Us 3. Mimo to, gra jeszcze nie powstaje i studio myśli nad swoim kolejnym krokiem.

Neil Druckmann zdradził ciekawą informację w trakcie nagrywania podcastu Script Apart. Naughty Dog myśli o The Last of Us 3 ze sporym wyprzedzeniem. Druckmann i scenarzystka Halley Gross przygotowali już nawet zarys historii gry. Mimo to, o szybkiej premierze możemy zapomnieć.

O ile The Last of Us Part II sprzedało się doskonale i zachwyciło krytyków, Naughty Dog potrzebuje czasu na rozważenie swoich następnych projektów. Druckmann twierdzi, że deweloperzy nie wiedzą jeszcze, czy zajmą się czymś zupełnie nowym, czy będą dalej kontynuować swoje znane marki.

Po ukończeniu jednego z naszych dużych tytułów poświęcamy dużo czasu na badanie różnych pomysłów. Czy będzie to TLoU3, czy coś nowego, czy jest jakaś stara franczyza, do której chcemy wrócić. Lubię w pełni przemyśleć wszystkie z nich, a następnie spojrzeć na to w następujący sposób: ok, mamy przed sobą te wszystkie pomysły. Jako studio, czym chcemy się zająć? – powiedział Neil Druckmann

O ile nowe TLoU nie trafi w ręce graczy zbyt szybko, nie musimy martwić się o dalsze losy marki. To pewne, że Sony będzie chciało dalej ją rozwijać. Part II przyjęło się bardzo ciepło, sporo zarobiło i gracze chętnie sięgnęliby po kolejną część. To raczej kwestia czasu, zanim Naughty Dog przedstawi dalsze losy Ellie lub inną historię w tym uniwersum.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.