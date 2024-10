The Last of Us 2 Remastered będzie jedną z flagowych gier prezentujących możliwości konsoli PlayStation 5 Pro. Wszystko wskazuje na to, że Naughty Dog jest już gotowe na debiut nowej konsoli. Wydali łatkę do swojej gry, która pozwoli wykorzystać moc nowego sprzętu i uruchomić grę w jeszcze lepszej jakości.