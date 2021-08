The Last of Us 2 na początku miało w sobie elementy inFamous: Second Son. Dosłownie

Twórcy The Last of Us 2 przyznali, że skorzystali z bardzo istotnej pomocy studia Sucker Punch. Przygoda Ellie miała w sobie trochę świata inFamous.

Tworzenie gier wideo to trudna sztuka. Jeśli tworzy się naprawdę ambitny projekt, często powstaje on długimi latami i nietrudno natknąć się na liczne opóźnienia. Czasami deweloperzy sięgają po pomoc swoich przyjaciół z branży, aby szybciej popchnąć projekt do przodu. Tak było w przypadku drugiego TLoU.

Wiceprezes Naughty Dog, Evan Wells, zdradził pewną zakulisową ciekawostkę. Przy produkcji gry, studio uzyskało wsparcie Sucker Punch, które w pewien sposób pomogło szybciej przygotować obecne w TLoU2 lokacje. Wszystko dzięki assetom z inFamous: Second Son.

Na bardzo wczesnym etapie prac nad The Last of Us Part 2 wiedzieliśmy, że akcja gry toczy się w Seattle i wiedzieliśmy, że Sucker Punch całkowicie wymodelowało Seattle na potrzeby Infamous: Second Son.

Powiedzieliśmy: „Nie będziemy używać tych assetów w grze, ale chcemy szybko wyczuć przestrzeń (w TLoU2 – red. ), czy możemy uzyskać dostęp do tych assetów?”. Odpowiedzieli: „Jasne” i wysłali nam je. Byliśmy w stanie szybko zarysować środowisko. To było bardzo pomocne. – powiedział Evan Wells w rozmowie z Game Informer

Taka współpraca między deweloperami to co prawda nic nowego. Rzadko jednak zdarza się, aby jedno studio udostępniło drugiemu całą paczkę zasobów, którą wykorzystano do produkcji gry. Elementy inFamous: Secon Son co prawda zostały później usunięte z TLoU2, ale z pewnością bardzo przydały się Naughty Dog.