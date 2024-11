The Last Guardian dostępne na PC? Hit z PS4 odpalony przez emulator

The Last Guardian to wyjątkowa pozycja, którą po latach możemy nazwać jedną z najważniejszych gier na PS4. Produkcja niestety nie doczekała się żadnego portu na inne platformy — zupełnie jak Bloodborne. Co ciekawe, gra została ostatnio uruchomiona na PC z wykorzystaniem popularnego emulatora. Do komfortowej rozgrywki droga jednak jest jeszcze daleka.