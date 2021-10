Dzięki niedawnej prezentacji na Tokyo Games Show dowiedzieliśmy się, że twórcy The Evil Within pracują nad nową pozycją. I nie chodzi tu o zapowiedzane już wcześniej Ghostwire: Tokyo.

Shinji Mikami, twórca tak legendarnych marek, jak Resident Evil czy The Evil Within (a przynajmniej ja za takowe uważam to drugie), zdradził, że firma pracuje nad jeszcze jedną grą.

The Evil Within 3? Miejmy nadzieję

Na niedawnej konferencji Microsoft na Tokyo Games Show, Phil Spencer rozmawiał z Shinjim Mikamim z Tango Gameworks. Ten nie ukrywał, że jego studio pracuje nad jeszcze jedną grą. Jest to pozycja niezależna od Ghostwire: Tokyo, nad którą piecze sprawuje reżyser The Evil Within 2, John Johanas.

Na ten moment nie wiemy niestety nic więcej. Biorąc pod uwagę przejęcie przez Microsoft Bethesdy i Zenimax Media, nowa gra od Tango Gameworks z pewnością zadebiutuje na Xbox Series X/S. Sam Johanas wcześniej pracował nad pierwszą częścią The Evil Within jako artysta VFX. Został doceniony i powierzono mu pieczę nad „dwójką”. Ze względu na to, logiczne byłoby zgadywanie, że jego nowa produkcja to właśnie „trójka”. Z drugiej strony Tango faktycznie mogło dać sobie trochę wolnego od docenionej serii. Patrząc na dość otwarte zakończenie TEW2, i tak powinniśmy spodziewać się kontynuacji historii.

Powierzenie Johanasowi nowej gry nie wydaje się niczym zaskakującym dla Tango i samego Mikamiego. W końcu legendarny twórca od lat kieruje się zasadą doceniania młodych talentów. Identycznie sytuacja wygląda z reżyserem Ghostwire: Tokyo, który wcześniej pracował w działach designerskich, odpowiadając m.in. za animacje w Tekkenach czy VFX w Gods Eater Burst. Dlatego nie powinno dziwić, że Mikami oddaje nowe produkcje w ręce osób, które miały okazję się wykazać.

Jedną z rzeczy, o których rozmawialiśmy, jest znaczenie młodych ludzi w naszej branży, wnoszenie nowych głosów do naszych kreatywnych zespołów i słuchanie młodego pokolenia twórców Phil Spencer w trakcie TGS