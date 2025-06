The Elder Scrolls VI coraz bliżej? Insider twierdzi: „To się zbliża”

Co dalej z The Elder Scrolls VI?

W podcaście The Xbox Two Corden ujawnił, że TES VI jest już prezentowane wewnętrznie w strukturach Xboxa i Bethesdy. Co to oznacza? Że gra powoli wychodzi z mroku preprodukcji i zaczyna nabierać kształtów — nie tylko na papierze. „Słyszałem, że pokazują ją wewnętrznie. Pojawiają się trailery wewnętrzne, więc jeśli ja już o nich słyszę, to znaczy, że to idzie dalej. (…) To się zbliża, to się zbliża” – mówi Corden.

Brak gry na wielkich scenach nie musi oznaczać opóźnień czy problemów. Po latach pracy nad Starfield, Bethesda może w końcu w pełni skoncentrować się na nowej odsłonie The Elder Scrolls. Czas na cichą fazę rozwoju powoli dobiega końca, a kolejne miesiące mogą przynieść pierwsze konkrety — i wreszcie, nowy trailer. Fani serii doskonale wiedzą, że Bethesda lubi trzymać karty przy sobie aż do ostatniej chwili. Ale pojawiające się przecieki o wewnętrznych pokazach i trailerach sugerują, że pierwsze publiczne materiały mogą być kwestią miesięcy, a nie lat.

O samej grze wciąż wiadomo bardzo niewiele. Poza pamiętnym logo i krajobrazem z 2018 roku twórcy nie zdradzili nic — ani lokalizacji, ani fabuły, ani daty premiery. Mimo to hype nie słabnie. Powód? To przecież kontynuacja jednej z najważniejszych gier RPG wszech czasów — Skyrima. Jedno jest pewne: jeśli The Elder Scrolls VI rzeczywiście jest już „na pokazach” wewnętrznych, to coś się ruszyło. A jeśli Bethesda robi coś po cichu — to często po to, by uderzyć z przytupem. Trzymajmy więc kciuki. Bo nawet jeśli trailer nie pojawił się w czerwcu, to wszystko wskazuje na to, że zima (i zwiastun) nadchodzi.

Źródło: purexbox.com