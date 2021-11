Oto ceny Skyrim Anniversary Edition. Mając wcześniejsze wydanie, zapłacicie znacznie mniej

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Bethesda podała rekomendowane ceny The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition. Jest też dobra wiadomość dla osób, które mają już Special Edition w swoich bibliotekach. Nie jest źle jak na ten ogrom zawartości.

Słysząc pierwszy raz o The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition (spróbujcie to przeczytać na jednym wdechu), bałem się o to, że będę musiał drugi raz płacić 100% kwoty za grę, którą kupiłem już wiele lat temu. Na szczęście wydawca przewidział spore udogodnienie dla takich graczy jak ja.

Sugerowana cena Skyrim Anniversary Edition w sklepach cyfrowych to w chwili premiery 49,99$/54,99€/47,99£/79,95 AUD/3399 RUB. Jeśli posiadasz już Skyrim Special Edition, sugerowana cena Anniversary Upgrade w sklepach cyfrowych to w chwili premiery 19,99 $/19,99 €/15,99 £/29,95 AUD/1429 RUB. – czytamy na stronie Bethesda

Przeliczając cenę przejścia ze „Speciala” do Anniversary Edition wychodzi około 92 zł. Całkowicie nowy zakup to już wydatek rzędu blisko 253 zł. Spodziewałbym się jednak minimalnie mniejszej kwoty ze względu na dostosowanie ceny do naszego kraju. Z drugiej strony złotówka straciła na wartości w ostatnim czasie, więc możliwy jest też zupełnie odwrotny scenariusz.

Jest też dobra wiadomość dla osób, które zakupią grę na ubiegłą generację. Next-genowy patch w przypadku konsol PlayStation i Xbox będzie w 100% darmowy. W skład idących za tym benefitów wchodzi m.in. ulepszona grafika, krótsze czasy ładowania „i nie tylko”.

Być może przegapiliście ostatni trailer, który prezentuje nową zawartość tego chciałoby się się napisać „milionowego” wydania. Choć nowości stworzone są przez moderów, naprawdę zachęcają do zakupienia jeszcze raz Skyrima. Wideo z prezentacją tych dobrodziejstw znajdziecie w tym miejscu.