The Elder Scrolls: Morrowind w VR? Nic trudnego dla moderów

The Elder Scrolls: Morrowind może wkrótce otrzymać modyfikację VR. Jeden z moderów gry pochwalił się imponującymi efektami swojej pracy.

Wirtualna rzeczywistość staje się coraz bardziej powszechna i nic dziwnego, że fani poszczególnych gier chętnie konwertują je na gogle VR. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o nowe tytuły, ale też produkcje, które wkrótce trafią lub już trafiły do kanonu gier retro.

Nic dziwnego, że swojej wersji VR doczekał się prawdziwy klasyk – The Elder Scrolls: Morrowind. Poniżej możecie zobaczyć efekt pracy jednego z fanów. Co prawda nie jest to jeszcze gotowy projekt, ale i tak może robić wrażenie.

Jeśli liczyliście na to, że silnik Morrowinda jest w stanie obsłużyć VR, to niestety jesteście w błędzie. Mod powstał na OpenMW, czyli Morrowindzie zbudowanym na nowszym silniku. Konwersja ta nieco usprawnia grę i umożliwia implementację zaawansowanych modyfikacji.

Nie wiadomo czy Morrowind VR doczeka się pełnego wydania i ciężko na ten temat w ogóle spekulować. Możliwe, że to tylko efekt zabawy z OpenMW i powstał jedynie w ramach ciekawostki i jako świadectwo tego, że klasyk z 2002 roku nadaje się do odtworzenia w VR.

Scena moderów w TES III to prawdziwy fenomen i można porównać ją chyba tylko z tą zaangażowaną w Skyrim. Do gry wciąż powstają dziesiątki lepszych i gorszych modyfikacji rocznie i wiele wskazuje na to, że stan rzeczy nie ulegnie zmianie przez najbliższe lata.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.