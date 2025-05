The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered z polskim dubbingiem. Imponujący projekt fanów

Polska społeczność graczy RPG ma kolejny powód do dumy. Zespół Voxalter, zrzeszający pasjonatów technologii generatywnej AI, właśnie udostępnił fanowski polski dubbing do The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Projekt jest dostępny całkowicie za darmo i już zbiera pierwsze pozytywne opinie w sieci.

Głosy The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered po polsku

Choć Voxalter opracowało wcześniej podobny dubbing do klasycznej wersji Obliviona, remaster wymagał znacznie większego nakładu pracy. Zamiast 16 głosów z oryginału, nowa wersja gry zawiera ich aż 250. Wszystkie zostały przetworzone i przetłumaczone z pomocą sztucznej inteligencji, a efektem jest pełne polskie udźwiękowienie gry – od głównych postaci po NPC-ów z mniej znaczących dialogów.

Jak zaznaczają sami twórcy, jakość audio nie dorównuje profesjonalnym aktorom głosowym. Mimo tego większość postaci brzmi naturalnie i nie wybija z immersji. Niektóre kwestie mogą wydawać się nieco „robotyczne” czy mechaniczne, ale to w pełni zrozumiałe w kontekście narzędzi, jakimi posługiwał się zespół. Komentarze pod prezentacją na YouTube wskazują, że gracze są zaskoczeni poziomem realizacji i doceniają inicjatywę. Dokładną instrukcję instalacji modyfikacji znajdziecie w filmie pod tym tekstem (od 7:52).

Voxalter zapowiedziało, że nie jest to ich ostatnie słowo. Grupa pracuje nad kolejnymi projektami związanymi z lokalizacjami gier z użyciem AI. Dubbing do Oblivion: Remastered można już teraz pobrać ze strony zespołu i samodzielnie zainstalować. To świetna okazja, by odświeżyć klasykę z nowym brzmieniem.

Źródło: Voxalter

Zdjęcie główne: YouTube/Voxalter