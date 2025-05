“Prawdziwa” pierwszoosobowa kamera w Oblivion Remastered. Darmowy mod do pobrania

W serwisie NexusMods pojawił się mod, który wprowadza do The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered “prawdziwą” kamerę pierwszoosobową.

W przeszłości kilkakrotnie pisaliśmy już o modyfikacjach do gry The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Były tekstury w rozdzielczości 4K, była również modyfikacja dodająca nieco życia postaciom niezależnym w dosłownym tego słowa znaczeniu. Dzisiaj natomiast przychodzimy do Was z kolejnym tego typu fanowskim projektem, który na pewno niektórym przypadnie do gustu. Poniżej wszystkie informacje!

“Prawdziwa” perspektywa pierwszoosobowa w Oblivion Remastered dzięki darmowej modyfikacji

Modder o pseudonimie 3AMt opublikował na łamach popularnego serwisu NexusMods nową modyfikację, która dodaje do gry prawdziwą kamerę z perspektywy pierwszej osoby. Choć zmiana może wydawać się niewielka, tak dla niektórych graczy może oznaczać chociażby pogłębienie immersji w trakcie grania.

Co jednak właściwie oznacza prawdziwa kamera w Oblivionie? Standardowa kamera w czwartej części cyklu The Elder Scrolls zawsze była nieco „zawieszona” nad głową postaci, co odbierało uczucie pełnego zanurzenia w świecie gry. Nowy mod przenosi punkt widzenia dokładnie tam, gdzie znajduje się głowa bohatera. Co więcej, gracz może teraz zobaczyć swoje ręce, nogi i ciało podczas chodzenia, biegania czy walki.

Standardowo, modyfikacja jest dostępna do pobrania za darmo dla wszystkich zainteresowanych we wspomnianym serwisie. Jest to oczywiście jeden z bardzo wielu już modów w kategorii Obliviona. Katalog posiada bowiem inne projekty, m.in. ulepszające grafikę, czy zmieniające zachowanie przeciwników oraz zwierząt. Warto się tam rozejrzeć!

Przypomnijmy, że remaster zadebiutował 22 kwietnia bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do lektury naszej recenzji pod tym adresem. Nieco więcej modów możecie natomiast znaleźć tutaj.

Źródło: DSOGaming