TES IV: Oblivion Remastered z dużą aktualizacją. Nowy poziom trudności i nie tylko

Bethesda poinformowała o udostępnieniu wersji beta aktualizacji 1.2. do TES IV: Oblivion Remastered. Patch jest na razie dostępny tylko na PC.

Przedstawiciele firmy Bethesda oficjalnie poinformowali o udostępnieniu aktualizacji z numerem 1.2 w wersji beta do gry The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. To już druga duża łatka, która znacząco wpływa na komfort rozgrywki. Na razie jest ona dostępna wyłącznie na komputerach osobistych. Już niedługo ma jednak trafić również na pozostałe platformy, czyli PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Nowa aktualizacja do TES IV: Oblivion Remastered

Najprawdopodobniej jedną z najważniejszych nowości jest dodatkowy poziom trudności o nazwie Czeladnik (ang. Journeyman). Twórcy umieścili go pomiędzy Adeptem a Ekspertem. Jest on więc skierowany do osób, które chcą wyzwanie trudniejsze od tego pierwszego, ale zarazem łatwiejsze od drugiego.

Jak zawsze, patch przynosi też liczne poprawki wydajności – w tym eliminację spadków płynności w konkretnych lokacjach oraz ogólną optymalizację działania silnika gry. Usprawniono między innymi system cieni, efekty pogodowe, renderowanie wody i animacje postaci. Łatka zawiera również setki poprawek błędów. Naprawiono m.in. problemy z kolizją NPC-ów, zawieszające się animacje, brakujące tekstury, zbugowane zadania, a także awarie występujące podczas zapisu. Ulepszono również interfejs – rozwiązano m.in. problemy z mapą, zaklęciami i sterowaniem.

Na razie aktualizacja 1.2 dostępna jest w wersji beta na platformie Steam. Aby uzyskać do niej dostęp, należy przejść do gry w swojej bibliotece Steam i kliknąć na nią prawym przyciskiem myszy. Następnie wchodzimy we Właściwości, tam w zakładkę Beta i wybieramy wersję [beta]. Gracze konsolowi muszą jeszcze niestety poczekać.

Źródło: PushSquare